Можно ли доверять информации, размещённой в Интернете?

Обществознание
Можно ли доверять информации, размещённой в Интернете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно,но я всегда открываю по несколько сайтов чтобы светить,точно это или нет,чем больше одинаковой информации на сайтах,тем больше вероятность что она верна.
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