Помогите решить! Даю 20 баллов!
Физика
Помогите решить! Даю 20 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление, производимое брусками будет разное, т.. давление зависит от площади опоры ( чем площадь больше, тем давление меньше). В первом случае площадь опоры меньше, значит давление будет больше. Весы будут уравновешены, т.к. массы брусков одинаковы. Б). Давление, которое производит кирпич зависит от площади грани. Чем площадь меньше, тем давление больше.
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