Помогите !!! 20 мин осталось !!спасибо заранее !!

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1.Характеристика кальция: Химический символ - Ca, порядковый номер - № 20 , название элемента - кальций , атомная масса Ar=40. Заряд ядра атома кальция Z=+19 (в ядре 20 протона- p⁺ и 20 нейтрона - n⁰) 2) Группа - 2, подгруппа- главная , четвертый период 3) Исходя из вышеизложенного напишем строение атома калия. Строение атома калия: Вокруг ядра атома 4 энергетических уровня, на которых располагаются 20 электрона. Строение атом кальция: ₊₂₀Ca )₂)₈)₈)₂ Электронная формула кальция: ₊₂₀Ca 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s² Степень окисления кальция +2, кальций может быть только восстановителем, 4)Кальций металл, валентность кальция в соединениях равна 2, степень окисления+2 5) Формула высшего оксида - CaO 6) Формула гидроксида Ca(OH)₂ – малорастворимое в воде основание, но в виде «известковой воды» - щелочь 7) Летучего соединения с водородом не образует, а соединение кальцияс водородом - это гидрид кальция CaH₂ - кристаллическое вещество белого цвета. Сильный восстановитель, реагирует с водой, кислотами. Применяется. как твердый источник водорода 2.Zn →ZnO →ZnCI₂→Zn(OH)₂ →ZnSO₂ Na₂ZnO₂2Zn + O₂=2ZnOZnO + 2HCI = ZnCI₂ +H₂O ZnCI₂ + 2NaOH=Zn(OH)₂ + 2NaCI Zn(OH)₂ + H₂SO₄= ZnSO₂ + 2H₂OZn(OH)₂ +2NaOH = Na₂ZnO₂ + 2H₂O 3.NaOH + KCI⇄ NaCI + KOHCu + HCI≠Fe⁰ + Cu⁺²SO₄ → Cu⁰ + Fe⁺²SO₄Fe⁰-2e → Fe⁺² 2 1 Fe⁰ восстановитель 2Cu⁺²+ 2e⁻→ Cu⁰ 2 1 Cu⁺² окислитель Fe+ CuSO₄ = Cu + FeSO₄ BaCI₂ + H₂SO₄ = BaSO₄↓ + 2HCIBa²⁺ + 2CI⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ = BaSO₄↓ + 2H⁺ +2CI⁻Ba²⁺ SO₄²⁻ = BaSO₄↓ 4.Дано:HCIV(CO₂)=5,6л.Vm=22,4л./моль.---------------------m(CaCO₃)-?1. n(CO₂)=V(CO₂)÷Vm=0.25моль2. CaCO₃ = CaO + CO₂3. n(CaCO)₃=0.25моль4. M(CaCO₃)=40+12+48=100г./моль5. m(CaCO₃)=n(CaCO)₃xM(CaCO₃)=0,25мольх100г./моль=25г. 6. Ответ: 25г.