МОЖНО ЛИ из прямоульного листа фанеры ДЛИНОЙ 6 ДМ И ШИРЕ НОЙ 4 ДМ ВЫРЕЗАТЬ круг с ра??иусом 1 ДМ И ЕЩЁ вопрос ВЫПОЛНИТЬ ДЕЙСТВИЯ С ОСТАТКОМ 29:9,100:11
Математика
МОЖНО ЛИ из прямоульного листа фанеры ДЛИНОЙ 6 ДМ И ШИРЕ НОЙ 4 ДМ ВЫРЕЗАТЬ круг с ра??иусом 1 ДМ И ЕЩЁ вопрос ВЫПОЛНИТЬ ДЕЙСТВИЯ С ОСТАТКОМ 29:9,100:11
Ответ(ы):
Гость:
Да круг сделать можно А 29:9=3 остаток 2 100:11=9 остаток 1
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