Можно ли назвать клавиатуру,мышь,колонки,принтер,монитор,сканер- текстовыми моде??ями?

Информатика
Можно ли назвать клавиатуру,мышь,колонки,принтер,монитор,сканер- текстовыми моде??ями?
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