1) 3x-8=-3 2) 2x+7+-2x 3) -5x=5x-6 4) -x-2=9x Решите,пожалуйста)

Алгебра
1) 3x-8=-3 2) 2x+7+-2x 3) -5x=5x-6 4) -x-2=9x Решите,пожалуйста)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 3x-8=-3 3x=-3+8 3x=5 x=5/3 2) 2x+7=-2x 2x+2x=-7 4x=-7 x=-7/4 3) -5x=5x-6 -5x-5x=-6 -10x=-6 x=6/10=0.6 4) -x-2=9x -x-9x=2 -10x=2 x=-2/10 x=-0.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За смену на заводе изготовили 300 кг масла и маргарина.их разложили поровну в короб??и:масло в 12 коробок,а маргарин в 8.сколько кг масла и сколько...
Ответить
Биология
Зимой дороги посыпают смесью песка и соли.Как эта смесь влияет на растения? Пожалуйста, ответьте развернуто.Заранее, спасибо!!)))
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста а.б,с.спасибо
Ответить
Русский язык
Как вы думаете .почему такие общеупотребительные слова ,как чай,кофе,сахар,шокола?? русским языком заимствованы из других языков мира??
Ответить
История
Аварский каганат, Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария 1.Когда и кем было создано. 2.Какую территорию занимало. 3. Каковы о...
Ответить