1) 3x-8=-3 2) 2x+7+-2x 3) -5x=5x-6 4) -x-2=9x Решите,пожалуйста)
Алгебра
1) 3x-8=-3 2) 2x+7+-2x 3) -5x=5x-6 4) -x-2=9x Решите,пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
1) 3x-8=-3 3x=-3+8 3x=5 x=5/3 2) 2x+7=-2x 2x+2x=-7 4x=-7 x=-7/4 3) -5x=5x-6 -5x-5x=-6 -10x=-6 x=6/10=0.6 4) -x-2=9x -x-9x=2 -10x=2 x=-2/10 x=-0.2
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