За смену на заводе изготовили 300 кг масла и маргарина.их разложили поровну в короб??и:масло в 12 коробок,а маргарин в 8.сколько кг масла и сколько кг маргарина было изготовлено.
Математика
За смену на заводе изготовили 300 кг масла и маргарина.их разложили поровну в короб??и:масло в 12 коробок,а маргарин в 8.сколько кг масла и сколько кг маргарина было изготовлено.
Ответ(ы):
Гость:
12+8=20 300/20=15 12*15=180 8*15=120 Ответ 120 и 180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Зимой дороги посыпают смесью песка и соли.Как эта смесь влияет на растения? Пожалуйста, ответьте развернуто.Заранее, спасибо!!)))
Английский язык
Русский язык
Как вы думаете .почему такие общеупотребительные слова ,как чай,кофе,сахар,шокола?? русским языком заимствованы из других языков мира??
История
Аварский каганат, Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария 1.Когда и кем было создано. 2.Какую территорию занимало. 3. Каковы о...