За смену на заводе изготовили 300 кг масла и маргарина.их разложили поровну в короб??и:масло в 12 коробок,а маргарин в 8.сколько кг масла и сколько кг маргарина было изготовлено.

Математика

За смену на заводе изготовили 300 кг масла и маргарина.их разложили поровну в короб??и:масло в 12 коробок,а маргарин в 8.сколько кг масла и сколько кг маргарина было изготовлено.

Автор: Гость