Аварский каганат, Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария 1.Когда и кем было создано. 2.Какую территорию занимало. 3. Каковы основные занятия населения. 4. Какова дальнейшая судьба государства.
История
Аварский каганат, Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария 1.Когда и кем было создано. 2.Какую территорию занимало. 3. Каковы основные занятия населения. 4. Какова дальнейшая судьба государства.
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Аварский каганат — государство на территории современных Венгрии, Словакии, Хорватии, Румынии и Сербии, существовавшее с 562 до 823 гг. Основано аварским каганом Баяном. Историю аварского каганата обычно начинают с 567 года. При кагане Баяне I авары, в союзе с лангобардами, уничтожили королевство гепидов и закрепились на Среднем Дунае. Столицей каганата был хринг на территории Тимишоары. Хаза́рский кагана́т, Хаза́рия (650—969) — средневековое государство, созданное кочевым народом — хазарами. Выделился из Западно-Тюркского каганата. Контролировал территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного северо-западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра. Центр государства первоначально находился в приморской части современного Дагестана, позже переместился в низовья Волги. Часть правящей элиты приняла иудаизм. В политической зависимости от хазар находилась часть восточнославянских племенных союзов.
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