Помогите. пожалуйста. очень. срочно. НОМЕР 1083 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО

Математика
Помогите. пожалуйста. очень. срочно. НОМЕР 1083 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО
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Гость:
  ---------------------------------------------------------------------------------                                         78*96+17=7505                                                                                                                    
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