Переведите на английский язык 1) пошли в лес 2) было жарко 3) сели под деревом 4) пошли домой 5) увидели птичку

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Переведите на английский язык 1) пошли в лес 2) было жарко 3) сели под деревом 4) пошли домой 5) увидели птичку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) went into the woods 2) hot 3) sat under a tree 4) go home 5) saw a bird
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