Как вы думаете .почему такие общеупотребительные слова ,как чай,кофе,сахар,шокола?? русским языком заимствованы из других языков мира??

Русский язык
Как вы думаете .почему такие общеупотребительные слова ,как чай,кофе,сахар,шокола?? русским языком заимствованы из других языков мира??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всем же жрать хочется) вот и позаимствовали
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