Зимой дороги посыпают смесью песка и соли.Как эта смесь влияет на растения? Пожалуйста, ответьте развернуто.Заранее, спасибо!!)))
Биология
Зимой дороги посыпают смесью песка и соли.Как эта смесь влияет на растения? Пожалуйста, ответьте развернуто.Заранее, спасибо!!)))
Ответ(ы):
Гость:
Соль - щелочь ,поэтому при попадании ее на растение в большом количестве очень вредно для него
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