(5х-2)(х+3)=13 (х-2)
Алгебра
(5х-2)(х+3)=13 (х-2)
Ответ(ы):
Гость:
(5х-2)(х+3)=13(х-2) 5х^2+15х-2х-6-13х+26=0 5х^2+20=0 5х^2=-20 х^2=-20/5 х^2=-4 х=2 или х=-2 Не помню точно
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