Период колебаний пружинного маятника 0.5с. чему ровна частота колебаний?

Физика
Период колебаний пружинного маятника 0.5с. чему ровна частота колебаний?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Частота(греческая ню)= 1 Т = 1 ,5 = 2 Гц
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