Можно ли при изотермическом сжатии получить объем газа, который равен нулю?
Физика
Можно ли при изотермическом сжатии получить объем газа, который равен нулю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минимальные объём равен сумме объёмов молекул, т.к. их уничтожить нельзя . Значит нет!
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