Можно ли разложить натрий и хлор на отдельные вещества? А поваренную соль? Почему?
Химия
Можно ли разложить натрий и хлор на отдельные вещества? А поваренную соль? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натрий и Хлор нельзя, поваренную соль можно, т.к. натрий и хлор являются простыми веществами, а поваренная соль- сложное вещество, состоящее из двух простых.
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