Можно ли судить о характере реки на всем ее протяжении по показателю уклона реки

Гость: Гость:

Конечно же, нет. Уклон реки это число, которое выявляются так, общее число спада реки делят на расстояние, а это значит, что в устье река бурная(потому что она стекает с горы), а в истоке, напротив, очень спокойная (так как она может течь почти по равнинной плоскости) Может, что то не точно написал, но суть остаётся неизменной