Можно ли жить в одиночестве?

Гость: Гость:

Потребность в общении есть у каждого. У некоторых она показа больше у некоторых меньше. Те у которых меньше можно назвать одиночками. Они не чувствуют особого дискомфорта при нахождении в пустой комнате один на один со своей личностью. Наоборот они чувствуют дискомфорт при нахождении в толпе людей они не любят много общаться, им это не интересно. Они могут находить себе занятия поинтересней , чем общение с людьми. Но все же мне кажется общение нужно каждому в той или иной мере. Иначе человек просто сойдет с ума от общества путоты.