Мы взяли с собой резиновую лодку, и на рассвете выехали на рыбалку.

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Мы взяли с собой резиновую лодку, и на рассвете выехали на рыбалку.
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Автор: Гость
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Гость:
Мы подлежащее,взяли выехали сказуемое,лодку дополнение ,резиновую определение,на рассвете обстоятельство на рыбалку обстоятельство
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