Проверьте, молю, сочинение! Не большое... Подкоректируйте если, что где. Однажды ранним утром восьмого марта я решила приготовить маме ее любимый завтрак. обычно это были бутерброды с вареньем и сладкий чай с молоком. Я полная...

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Проверьте, молю, сочинение! Не большое... Подкоректируйте если, что где. Однажды ранним утром восьмого марта я решила приготовить маме ее любимый завтрак. обычно это были бутерброды с вареньем и сладкий чай с молоком. Я полная решительности отправилась на кухню и Васька за мной. Этот проказник испортил все мои планы! Кот так жалобно смотрел на меня, что я отвлеклась на него, когда тянулась за банкой варенья на шатающемся стуле. И ба-бах! Она выскользнула у меня из рук прямо на кота! Вася, конечно, успел убежать, но мамин завтрак я так и не приготовила.

Автор: Гость