Правильно писать ультиматум или ульцiматум?(белорусская мова)

Беларуская мова
Правильно писать ультиматум или ульцiматум?(белорусская мова)
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Гость:
У беларускай мове пішэцца Ультыматум
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