Правильно писать ультиматум или ульцiматум?(белорусская мова)
Беларуская мова
Правильно писать ультиматум или ульцiматум?(белорусская мова)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У беларускай мове пішэцца Ультыматум
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