Помогите надо придумать 10 вопросов к ночь перед рождеством
Литература
Помогите надо придумать 10 вопросов к ночь перед рождеством
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как звали козака??? кто была мать козака??? как звали барышню??? Кого козак обхитрил???? Что обещал козак черту ??? Кто автор этого произведения??? Куда полетел козак??? На чем летел козак??? Что хотел украсть чёрт??? Что попросил козак у императрицы???
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