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N-1 3/5=4,5 помогите решить уравнение пожалуйста
Математика
N-1 3/5=4,5 помогите решить уравнение пожалуйста
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Ответ(ы):
Гость:
Н=4.5+1 3/5 н=4,5+1,6 н=6,1
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