Пожалуйста перескажите мне очень кратко произведение "Муму"!!!!

Литература
Пожалуйста перескажите мне очень кратко произведение "Муму"!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил Герасим. У него была собака. Эта собака мешала барыне. Она сказала, чтобы Герасим ее утопил, ему было жалко собаку, но он ее утопил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
7 предложений с наречиями(раздельно и слитно)
Ответить
Химия
Химия!!ДОМАШНЯЯ РАБОТА!!!(п.с отценивается у нас в баллах!) ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! 8 КЛАСС! Желательно с решением..!))
Ответить
Русский язык
В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые. Выпишите ци??ру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложносочинё...
Ответить
История
Исследователи истории Африки утверждают: До появления европейцев,большая часть Африканского континента не знала, что такое колесо,плуг и рабочий ск...
Ответить
Английский язык
Ребят из прямой в косвенную пожалуйста 30б
Ответить