Пожалуйста перескажите мне очень кратко произведение "Муму"!!!!
Литература
Пожалуйста перескажите мне очень кратко произведение "Муму"!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Жил Герасим. У него была собака. Эта собака мешала барыне. Она сказала, чтобы Герасим ее утопил, ему было жалко собаку, но он ее утопил.
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