Ребята решите пожалуйста уравнение. пример ж и а

Алгебра
Ребята решите пожалуйста уравнение. пример ж и а
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Гость:
Возможно так. Сами недавно начали эту тему, пока что проблем не было  
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