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Н коперник центром мира считал что?
География
Н коперник центром мира считал что?
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Ответ(ы):
Гость:
Центр мира ро копернику - Земля
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