С помощью словаря дайте определение следующим понятиям: барщина, оброк, мануфактура.

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Барщина- Даровой принудительный труд крестьян на барина-помещика как повинность при крепостном праве Обро́к — одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в выплате дани помещику продуктами или деньгами. Мануфакту́ра — большое предприятие, где в основном применялся ручной труд наёмных рабочих и широко использовалось разделение труда