N8 помогите решите пожалуйста иначе мой учитель убьет меня

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По теореме Пифагора ВС^2=AC^2 + AB^2 AC(2; -2 корень из 3),ВС(5-а;0) АВ(а-3;-2 корень из3) подставим в теорему 4+12+(а-з)^2+12=(5-a)^2 4a=-12 a=-3 ответ А