На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 литров бензина. Какое расстояние проедет легковой автомобиль, если у него в бензобаке 48 литров бензина?

Математика
На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 литров бензина. Какое расстояние проедет легковой автомобиль, если у него в бензобаке 48 литров бензина?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 48:6= 8 (раз) - во сколько раз больше; 2) 100*8=800(км)- проедет автомобиль
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