ПОДСКАЖИТЕ)))Турист прошёл 25 километров за 4 часа,найдите его скорость!Не знаю как ??аписать...

Математика

ПОДСКАЖИТЕ)))Турист прошёл 25 километров за 4 часа,найдите его скорость!Не знаю как ??аписать...

Автор: Гость