ПОДСКАЖИТЕ)))Турист прошёл 25 километров за 4 часа,найдите его скорость!Не знаю как ??аписать...
Математика
ПОДСКАЖИТЕ)))Турист прошёл 25 километров за 4 часа,найдите его скорость!Не знаю как ??аписать...
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