На 3 рисунке тока 26
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На 3 рисунке тока 26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну там нету подходящего глагола, возможно подойдёт I have cleaned the beds, типо почистил кровать, просто подбери подходящее слово, и поставь его в третью форму если это неправильный глагол,или добавь окончание ed если правильный глагол
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