В желтой папке 108 листов бумаги, что на 34 листа меньше,чем в зеленой. в белой папке столько листов, сколько в желтой и зеленой папках вместе. сколько листов бумаги в белой папке?
Математика
В желтой папке 108 листов бумаги, что на 34 листа меньше,чем в зеленой. в белой папке столько листов, сколько в желтой и зеленой папках вместе. сколько листов бумаги в белой папке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108+34=142листа зеленый 108+142= 250 листов белой
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