В желтой папке 108 листов бумаги, что на 34 листа меньше,чем в зеленой. в белой папке столько листов, сколько в желтой и зеленой папках вместе. сколько листов бумаги в белой папке?

Математика

В желтой папке 108 листов бумаги, что на 34 листа меньше,чем в зеленой. в белой папке столько листов, сколько в желтой и зеленой папках вместе. сколько листов бумаги в белой папке?

Автор: Гость