Во дворе 6 гусят что на 2 больше чем цыплят!Сколько всего птиц во дворе? Помогите со??тавить Условие и решение задачи
Математика
Во дворе 6 гусят что на 2 больше чем цыплят!Сколько всего птиц во дворе? Помогите со??тавить Условие и решение задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2=4 (цыплят) 6+4=10 Ответ: всего 10 птиц.
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