Во дворе 6 гусят что на 2 больше чем цыплят!Сколько всего птиц во дворе? Помогите со??тавить Условие и решение задачи

Математика

Во дворе 6 гусят что на 2 больше чем цыплят!Сколько всего птиц во дворе? Помогите со??тавить Условие и решение задачи

Автор: Гость