На барже погрузили муки 176 т, крупы в 22 раза меньше, чем муки, а сахара на 2 т 5 ц меньше, чем крупы. Найди общую массу муки, крупы и сахара погруженных на баржу?
Математика
На барже погрузили муки 176 т, крупы в 22 раза меньше, чем муки, а сахара на 2 т 5 ц меньше, чем крупы. Найди общую массу муки, крупы и сахара погруженных на баржу?
Ответ(ы):
Гость:
176т=176000кг 2т5ц=2500кг 1)176000:22=8000(кг)-крупа 2)8000-2500=5500(кг)-сахар 3176000+8000+5500=189000(кг)-всего Ответ:189000кг муки,крупы и сахара погруженных на баржу.
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