На биссектриссе угла А взята точка D, а на сторонах этого угла - точки В и С такие, что (угол) ADB = ADC . докажите, что BD = CD
Геометрия
На биссектриссе угла А взята точка D, а на сторонах этого угла - точки В и С такие, что (угол) ADB = ADC . докажите, что BD = CD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол BAC = углу DAC и угол ADB = углу ADC (по условию). AD - общая, сл-но треугольник ABD равен треугольнику ADC по второму признаку
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