На биссектриссе угла А взята точка D, а на сторонах этого угла - точки В и С такие, что (угол) ADB = ADC . докажите, что BD = CD

Геометрия

На биссектриссе угла А взята точка D, а на сторонах этого угла - точки В и С такие, что (угол) ADB = ADC . докажите, что BD = CD

Автор: Гость