Запиши вирази и обчисли их значеня зменшувальне 85видемник з добутком чисел7 та8

Математика
Запиши вирази и обчисли их значеня зменшувальне 85видемник з добутком чисел7 та8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85-56(7*8)=29 вроде так в скобках можно не писать
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