Запиши вирази и обчисли их значеня зменшувальне 85видемник з добутком чисел7 та8
Математика
Запиши вирази и обчисли их значеня зменшувальне 85видемник з добутком чисел7 та8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85-56(7*8)=29 вроде так в скобках можно не писать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два велосипедиста выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились через 4 часа после выезда второго, который выехал на 2 часа поз...
Химия
Даю 58 балов! Пожалуйста, очень-очень прошу, помогите с химией!!!! 1)Залізо масою 6,72 г спалили у 5 л хлору. Визначте масу хлориду Феруму, що ут...
Биология
Симбиотические отношеия характерны для: 1) гриба и водоросли в лишайнике 2) лени??ца и водоросли 3) муравьев и тли 4) зебры и льва
Английский язык