На чем перевозили грузы в средние века дайте подробный ответ
История
На чем перевозили грузы в средние века дайте подробный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На повозках, телегах. Также можешь воспользоватся вики поискать про грузы и средние века или все в месте.
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