На чертеже Дан план клумбы в масштабе 1 : 100 найти периметр и площадь клумбы

Математика
На чертеже Дан план клумбы в масштабе 1 : 100 найти периметр и площадь клумбы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
25*4*2=85(площадь) Периметр равен 70
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Дана арифметическая прогрессия (An), найдите d, если S7=140, A1=-20
Ответить
Русский язык
Прочитайте предложение . Выпишите из него словосочетание с имением существительным в винительном падеже. Узкая дорожка шла через поле к реке
Ответить
Русский язык
Разбор слова пыль под номером 1
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить. В фруктовом саду собрали 2970 кг яблок.На консервный за??од отправили 2\5 массы всех собранных яблок,4\9 массы оставших...
Ответить
Математика
Докажите тождество (тригонометрия)
Ответить