На чертеже Дан план клумбы в масштабе 1 : 100 найти периметр и площадь клумбы
Математика
На чертеже Дан план клумбы в масштабе 1 : 100 найти периметр и площадь клумбы
Ответ(ы):
Гость:
25*4*2=85(площадь) Периметр равен 70
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте предложение . Выпишите из него словосочетание с имением существительным в винительном падеже. Узкая дорожка шла через поле к реке
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить. В фруктовом саду собрали 2970 кг яблок.На консервный за??од отправили 2\5 массы всех собранных яблок,4\9 массы оставших...
Математика