На четырёх полках 180 книг. На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй, а число книг на третеё полке составляет 60% от число книг на второй и 2/3 от числа книг на четвёртой полке. Сколько книг на каждой полке? На сколь...

Математика

На четырёх полках 180 книг. На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй, а число книг на третеё полке составляет 60% от число книг на второй и 2/3 от числа книг на четвёртой полке. Сколько книг на каждой полке? На сколько процентов число книг на четвёртой полке меньше среднего арифметического числа книг на первых трёх полках?

Автор: Гость