На четырёх полках 180 книг. На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй, а число книг на третеё полке составляет 60% от число книг на второй и 2/3 от числа книг на четвёртой полке. Сколько книг на каждой полке? На сколь...

Математика
На четырёх полках 180 книг. На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй, а число книг на третеё полке составляет 60% от число книг на второй и 2/3 от числа книг на четвёртой полке. Сколько книг на каждой полке? На сколько процентов число книг на четвёртой полке меньше среднего арифметического числа книг на первых трёх полках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I- 2х книг II- х книг III- х*60/100=0,6х книг IV- 0,6х*3/2=0,9х ВСЕГО 180книг   2х+х+0,6х+0,9х=180 4,5х=180 х=40 книг на второй полке 2х=2*40=80 книг на первой полке 0,6х=0,6*40=24 книги на третьей полке 0,9х=0,9*40=36 книг на четвертой полке (80+40+24)/3=48книг среднее арифметическое числа книг на первых трёх полках 48/36-1=33,33% число книг на четвёртой полке меньше среднего арифметического числа книг на первых трёх полках   ПРОВЕРКА 40+80+24+36=180  36*33,33/100=12 12+36=48 процент найден правильно
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