На дне рождения у пети налось трое гостей которые вместе съелине мение 21конфены В??е присутствующе гости и Петя съли 60 конфет причём не менее 5 каждый Какое наибольшие количевство гостей могло быть у мети помогите решить задачу

Математика

На дне рождения у пети налось трое гостей которые вместе съелине мение 21конфены В??е присутствующе гости и Петя съли 60 конфет причём не менее 5 каждый Какое наибольшие количевство гостей могло быть у мети помогите решить задачу

Автор: Гость