На дне рождения у пети налось трое гостей которые вместе съелине мение 21конфены В??е присутствующе гости и Петя съли 60 конфет причём не менее 5 каждый Какое наибольшие количевство гостей могло быть у мети помогите решить задачу
Математика
На дне рождения у пети налось трое гостей которые вместе съелине мение 21конфены В??е присутствующе гости и Петя съли 60 конфет причём не менее 5 каждый Какое наибольшие количевство гостей могло быть у мети помогите решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что гостей было12
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