Помогите пожайлуста я не понимаю степенях в русском языке

Русский язык
Помогите пожайлуста я не понимаю степенях в русском языке
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