Помогите подобрать к слову Трусишка родственное слово-название признака
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Помогите подобрать к слову Трусишка родственное слово-название признака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если название признака то Трусость
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