На доске была написана несократимая дробь. Петя уменьшил ее числитель на 1, а знаменатель на 2. А вася прибавил к числителю 1,а знаменатель оставил. Оказалось, что в результате получились одинаковые значения. Какой именно резул...
Математика
На доске была написана несократимая дробь. Петя уменьшил ее числитель на 1, а знаменатель на 2. А вася прибавил к числителю 1,а знаменатель оставил. Оказалось, что в результате получились одинаковые значения. Какой именно результат у них мог получиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34. числительные 62 знаменник
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