На доске была написана несократимая дробь. Петя уменьшил ее числитель на 1, а знаменатель на 2. А вася прибавил к числителю 1,а знаменатель оставил. Оказалось, что в результате получились одинаковые значения. Какой именно резул...

Математика

На доске была написана несократимая дробь. Петя уменьшил ее числитель на 1, а знаменатель на 2. А вася прибавил к числителю 1,а знаменатель оставил. Оказалось, что в результате получились одинаковые значения. Какой именно результат у них мог получиться?

Автор: Гость