Ответы из комедии Фонфизина "Недоросль". 1)как Г-ЖА пРОСТАКОВА ОТНОСИЛАСЬ К СВОЕМУ ??УЖУ 2)Как отнаситься г-жа Прастокова к своему сыну 3)Как относится г-жа Простакова к Софье
Литература
Ответы из комедии Фонфизина "Недоросль". 1)как Г-ЖА пРОСТАКОВА ОТНОСИЛАСЬ К СВОЕМУ ??УЖУ 2)Как отнаситься г-жа Прастокова к своему сыну 3)Как относится г-жа Простакова к Софье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Госпожа Простакова , можно сказать , не замечала даже своего мужа , все вопросы решала сама, была главой семьи. Избалованная, эгоистичная дама. А к сыну же она относилась совершенно по другому. Она даже говорила , что сын - это единственное счастье в ее жизни. Постоянно потокала его прихотям. А к Софье она относилась по разному . Сначала не очень . А потом , как узнала , что Стародум оставил ей всё имущество , сразу начала к ней подлизываться, лишь бы всё имущество заполучить
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