На двух полках 36 книг. Если с нижней полки переложить 4 книги на верхнюю то на нижней полке книг окажется в 2 раза меньше чем на верхней.На какой полке книг больше и на сколько. ПО понятней пожалуйста

Математика

На двух полках 36 книг. Если с нижней полки переложить 4 книги на верхнюю то на нижней полке книг окажется в 2 раза меньше чем на верхней.На какой полке книг больше и на сколько. ПО понятней пожалуйста

Автор: Гость