На двух полках 36 книг. Если с нижней полки переложить 4 книги на верхнюю то на нижней полке книг окажется в 2 раза меньше чем на верхней.На какой полке книг больше и на сколько. ПО понятней пожалуйста
Математика
На двух полках 36 книг. Если с нижней полки переложить 4 книги на верхнюю то на нижней полке книг окажется в 2 раза меньше чем на верхней.На какой полке книг больше и на сколько. ПО понятней пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
На верхней больше на 1.25
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