Представьте в виде многочлена (13-2а)(2а+13)

Алгебра
Представьте в виде многочлена (13-2а)(2а+13)
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Ответ(ы):
Гость:
13 в квадрате минус 2а в квадрате
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