Для электро поездов применяют напряжение 3000 В.Как можно использовать для освещен??я вагонов лампы расчитанные на напряжение 50В каждая

Физика

Для электро поездов применяют напряжение 3000 В.Как можно использовать для освещен??я вагонов лампы расчитанные на напряжение 50В каждая

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