Для электро поездов применяют напряжение 3000 В.Как можно использовать для освещен??я вагонов лампы расчитанные на напряжение 50В каждая

Физика
Для электро поездов применяют напряжение 3000 В.Как можно использовать для освещен??я вагонов лампы расчитанные на напряжение 50В каждая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60 вагонов каждая !!!!!!!!
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