Для электро поездов применяют напряжение 3000 В.Как можно использовать для освещен??я вагонов лампы расчитанные на напряжение 50В каждая
Физика
Для электро поездов применяют напряжение 3000 В.Как можно использовать для освещен??я вагонов лампы расчитанные на напряжение 50В каждая
Ответ(ы):
Гость:
60 вагонов каждая !!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Принц искал по всему свету настоящую принцессу . он объездил 18 царств .Это на 4 меньше , чем королевств.Сколько царств и королевств объездил принц...
Английский язык
Задайте вопрос. Дайте краткий ответ. 1)........you got a brother?.................2)...........you an engineer?.............3)........you like to r...