Пожалуйста помогите !!!!!!!!!!! Переведите то что у меня на русском на английский зар??нее благодарна))) Date:Понедельник 26-ое сентября Time:15:00 Food/Drinks:7 сэндвичей,7 бутылок лемонада,3 больших пиццы Activities:ве...

Английский язык

Пожалуйста помогите !!!!!!!!!!! Переведите то что у меня на русском на английский зар??нее благодарна))) Date:Понедельник 26-ое сентября Time:15:00 Food/Drinks:7 сэндвичей,7 бутылок лемонада,3 больших пиццы Activities:вечеринка,танцы

Автор: Гость