Пожалуйста помогите !!!!!!!!!!! Переведите то что у меня на русском на английский зар??нее благодарна))) Date:Понедельник 26-ое сентября Time:15:00 Food/Drinks:7 сэндвичей,7 бутылок лемонада,3 больших пиццы Activities:ве...
Английский язык
Пожалуйста помогите !!!!!!!!!!! Переведите то что у меня на русском на английский зар??нее благодарна))) Date:Понедельник 26-ое сентября Time:15:00 Food/Drinks:7 сэндвичей,7 бутылок лемонада,3 больших пиццы Activities:вечеринка,танцы
Ответ(ы):
Гость:
Date: Monday of 26th of September Time: 15:00 Food/Drinks: 7 sandwiches, 7 bottles of lemonade, 3 big pizzas Activities: party, dance
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