На экзамине 60 билетов, Андрей не выучил 20 из них, найдите вероятность того что ему ??опадётся выученый билет

Алгебра

На экзамине 60 билетов, Андрей не выучил 20 из них, найдите вероятность того что ему ??опадётся выученый билет

Автор: Гость