На фотографии изображены предметы, название которых входят в тематическую группу музыкальные инструменты.Соотнесите каждый предмет с соотвествущим словом, составьте предложения.

Русский язык
На фотографии изображены предметы, название которых входят в тематическую группу музыкальные инструменты.Соотнесите каждый предмет с соотвествущим словом, составьте предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Гитара 2) Балалайка 3) Контрабас 4) Рояль 5) Мандолина 6) Скрипка
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