На фотографии изображены предметы, название которых входят в тематическую группу музыкальные инструменты.Соотнесите каждый предмет с соотвествущим словом, составьте предложения.

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На фотографии изображены предметы, название которых входят в тематическую группу музыкальные инструменты.Соотнесите каждый предмет с соотвествущим словом, составьте предложения.

Автор: Гость